Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold ne feront qu'un

Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold ont convenu de fusionner. Les deux entreprises minières combineront leur force afin de devenir l'une des sociétés les plus performantes au monde.

La nouvelle société minière sera détenue à 54% par Agnico Eagle et à 46% par Kirkland Lake Gold. Elle conservera le nom d'Agnico Eagle.

Pour chaque action ordinaire de Kirkland Lake Gold détenue, 0,7935 en action ordinaire, c'est ce que recevront les actionnaires de Kirkland Lake Gold d'Agnico Eagle.

Cette fusion est assujettie à l'accord des actionnaires de Kirkland Lake Gold et d'Agnico Eagle. La fusion devrait être acceptée au plus tard lors du premier trimestre de 2022 et elle devrait devenir réalité le 31 mars 2022.

La nouvelle Agnico Eagle sera dirigée par une équipe de direction ainsi qu'un conseil d'administration.