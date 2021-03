Agnico Eagle s'implique pour le lac Osisko

La minière Agnico Eagle embarque dans le projet de mise en valeur du lac Osisko, à Rouyn-Noranda.

Elle va sortir le chéquier, 60 000$ sur trois ans, mais va aussi agir comme conseillère environnementale.

Le Collectif Territoire souhaite réhabiliter le lac et le mettre en valeur à temps pour le 100è de la Ville, en 2026.

« Ils vont aussi apporter leur expertise en matière de gestion environnementale. C'est là où on trouve ça chouette de mettre ensemble le génie des arts, le génie des sciences et le génie du milieu industriel. Si on met ensemble toutes ces expertises, on pense être capable d'aller chercher des solutions originales et d'amener d'autres perspectives. »

- Geneviève Aubry, directrice du Collectif Territoire