Agora des arts : la date butoir repoussée de deux mois

Le projet de rénovation de l'Agora des arts de Rouyn-Noranda ne tombe pas à l'eau, bien qu'Ottawa n'ait toujours pas octroyé une aide financière.

Bonne nouvelle pour l'organisation qui chapeaute le projet alors que la date butoir pour signer avec le contracteur est repoussée de deux mois. L'Agora des arts a donc jusqu'au 28 décembre prochain pour réunir environ 2,7 M$ sans quoi la cure de rajeunissement devra attendre.

Passant de 8 M$ à 14 M$ en raison d'une surchauffe dans le domaine de la construction, le projet prévoit notamment le retrait du grand escalier extérieur, l'ajout d'une salle à géométrie variable et l'agrandissement de l'accueil.

« Ce n'est pas parce qu'on se cherchait un cadeau de Noël. Le 28 décembre serait donc la nouvelle date butoir pour avoir une réponse du fédéral. Le dossier n'est pas fermé pour autant. Si à ce moment je n'ai pas de réponse satisfaisante du fédéral, on verra comment on va travailler pour la suite des choses. Mais, on va aboutir avec ce projet. Il n'est pas question qu'on lâche prise. » - Réal Beauchamp, directeur général et artistique de l'Agora des arts de Rouyn-Noranda

Audrey Folliot, Bell Média. Le directeur général de l'Agora des Arts, Réal Beauchamp.

Parce que le coût des appels d'offres a explosé, une demande de majoration a été déposée au début du mois auprès du gouvernement provincial et fédéral. Québec a revu à la hausse de 3 M$ sa participation financière à ce projet, mais Ottawa tarde à donner une réponse.

Devant le mutisme du Canada, l'Agora des arts regarde déjà d'autres options pour trouver les sommes nécessaires. La Fonderie Horne a d'ailleurs fait un don de 100 000$ dans les dernières semaines.

Par ailleurs, le bureau du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbault, a reçu dans les dernières semaines environ 75 lettres de soutien au projet de rénovation provenant d'organismes et commerces de partout au Québec et une pétition de la communauté régionale regroupant plus de 700 signataires.