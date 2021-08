Agriculteurs enclavés : la réfection du pont est en cours

À Rouyn-Noranda, jusqu'au 27 août, le ministère des Transports (MTQ) procédera, dans le quartier Mont-Brun, à la réfection du pont du ruisseau Marcoux, situé sur le rang des Ponts.

Ce pont est excessivement important pour quatre entreprises agricoles qui, en raison de la limite de charge actuelle, se retrouvent enclavées. Il leur est toujours impossible de recevoir suffisamment de nourriture pour alimenter leurs 1000 bêtes.

« Il y a quand même 250 ponts en Abitibi-Témiscamingue qui sont en limite de charge. Il va en avoir d'autres problématiques ailleurs avec des agriculteurs. On essaie donc de travailler avec le MTQ. On est très heureux pour Mont-Brun. Le fait que des entreprises agricoles soient enclavées, c'est peut-être le point qui a fait prendre conscience au MTQ. On ne peut pas déménager une entreprise agricole. »

- Pascal Rheault, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) en Abitibi-Témiscamingue