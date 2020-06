Aiguebelle accueillera ses premiers campeurs vendredi

Les adeptes de camping doivent patienter encore quelques heures afin de profiter de la nature au Parc national d'Aiguebelle

Le gouvernement du Québec a donné l'aval pour une réouverture à compter de lundi dernier, mais la direction a décidé de retarder à vendredi l'accès aux sites. Elle voulait s'assurer que toutes les mesures sanitaires soient en place pour protéger la clientèle et les employés.

Cette ouverture survient trois semaines plus tard que la normale, mais ce retard jumelé à un confinement obligatoire sèment l'engouement auprès des citoyens.

« Les réservations vont très bien. C'est un niveau de réservations en ce moment qu'on observe dans les grandes vacances d'été où les centres d'appels sont débordés, comme les vacances de la construction. Ça va très bien. On sent que les gens veulent reconnecter avec la nature et qu'ils ont besoin de sortir. »

-Ambroise Lycke, directeur national des parcs d'Aiguebelle et d'Opémican