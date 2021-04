Alexandre Castonguay, artiste de l'année

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue récompense 8 organisations. Ces Prix d'excellence en arts et culture visent à reconnaitre l'apport et dynamisme d'organismes, travailleurs et artistes de la région pour l'année 2021.

Le comédien Alexandre Castonguay est sacré artiste de l'année. Le Prix du public est remis au Cirque des Frères Collini.

Le Prix organisme est décerné au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Pour sa part, la municipalité de Sainte-Germaine-Boulé se mérite le Prix partenariat.

Tous les autres lauréats :

- Prix relève : Nathalie Faucher

- Prix coup de coeur : Roger Wylde

- Prix membre honorifique : Jacques Baril

- Prix travailleur de l'ombre : Karyne Brassard