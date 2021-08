Alpha Tango, comme bien d'autres microdistilleries, se dit être surtaxée

L'entreprise valdorienne Alpha Tango, comme pratiquement toutes les autres microdistilleurs du Québec, avoue être surtaxée par le gouvernement provincial.

Lorsque des spiritueux québécois sont vendus par la Société des alcools du Québec (SAQ), il est normal que l'État perçoive un montant financier sur chaque vente.

Là où est le problème, c'est que Québec empoche une partie des ventes que font elles-mêmes les microdistilleries, sur leurs propres tablettes.

« Quand on vend dans notre boutique, on doit renvoyer environ 20$ par bouteille à la SAQ et au final, c'est le ministère de l'Économie. Juste pour la période des fêtes, c'est un montant de 100 000$ qu'on a retourné. On aurait, avec ce 100 000$, développé de nouveaux produits, acheté des équipements et engagé des employés. Pour l'ensemble des distilleries, c'est énormément de sous qui pourraient nous aider à développer des trucs à l'international parce qu'on se bat contre des grosses marques. »

- Alex Gaudreault, vice-président & cofondateur chez Alpha Tango