Amos assure ne pas appuyer le projet de Gazoduq

Le maire d'Amos est catégorique. Sébastien D'Astous assure ne pas appuyer le projet de Gazoduq, même s'il a des pourparlers avec l'entreprise actuellement.

Gazoduq est à la recherche d'un espace afin d'entreposer ses tuyaux qui serviront à la construction du pipeline, si le gouvernement accepte sa réalisation.

« Présentement, il y a un processus légal qui est fait, le processus du BAPE. On n'a pas à se positionner à l'heure actuelle. J'ai aussi la responsabilité de m'assurer que les retombées seront locales, si le projet est pour se réaliser. Ça fait partie de mon rôle. Si un jour, nous devons nous positionner, on le fera. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On est tout de même à l'écoute. »

-Sébastien D'Astous, maire d'Amos