Amos se mobilise pour relancer l'usine de Résolu

Le comité de relance de l'usine de papier journal de Résolu à Amos a bon espoir de pouvoir faire bouger les choses. L'usine a fermé ses portes en avril en raison de la baisse de la demande mondiale pour le papier.

En octobre, la compagnie a annoncé que la fermeture se poursuivait et qu'aucune date de reprise n'était avancée. Maintenant, la Chambre de commerce, le syndicat et l'employeur travaillent sur des solutions pour une reprise.

Le comité s'est réuni à cinq reprises depuis octobre pour notamment regarder des pistes de créneau d'avenir et ce qui pourrait être fait à l'usine avec le matériel en place.

« Oui, on y croit. Pourquoi y croit-on? D’un, il y a plus qu'une solution. De deux, on pense que l'usine peut faire partie de la solution pour avoir une économie plus verte. On espère que les gouvernements vont embarquer dans la même avenue que nous. On n'est pas encore découragés, loin de là. On est encore prêt à mettre beaucoup d'efforts pour cette usine. »

- Frédéric Auger, président local du syndicat Unifor