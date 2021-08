Amos soutient financièrement ses CPE éprouvés par la pandémie

Tout comme le gouvernement du Québec, la Ville d'Amos débloquera des sommes afin d'appuyer les CPE en leur octroyant une subvention annuelle. Deux volets seront créés.

Le premier consiste à remettre 2500$ aux entrepreneurs qui désirent se lancer en service de garde. Le second permettra d'aider les CPE en milieu familial grâce à un remboursement de 500$ sur des dépenses supplémentaires causées par la crise sanitaire.

« On a comme objectif la création d'une dizaine d'endroits pour une soixantaine de places. On s'est rendu compte dans les dernières que plusieurs entrepreneurs ont décidé de fermer. Là, on veut donner un coup de barre pour que ça s'arrête et repartir dans l'autre sens. On aimerait, c'est sûr, travailler pour obtenir des places en installation. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos