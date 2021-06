André Tourigny serait courtisé par les Coyotes de l'Arizona

L'ancien entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, André Tourigny, pourrait faire un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Elliotte Friedman, journaliste chez Sportsnet, rapporte dans son podcast que les Coyotes de l'Arizona songent à embaucher Tourigny à titre d'entraîneur-chef.

Friedman also mentions in his 31 Thoughts article the Coyotes have done a "deep dive" on Ottawa 67's head coach Andre Tourigny.