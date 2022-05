Anisipi devient réalité à Amos

Après des années de tractations et de rumeurs, Anisipi devient finalement réalité dans la MRC d'Abitibi. Le parc thématique sur la ressource hydrique ouvrira aux visiteurs dès le 8 juillet.

Le circuit touristique sur l'eau proposera plusieurs activités liées à la découverte de l'or bleu. Ponts couverts, fontaines artistiques, sentier d'interprétation et parcours citatif feront partie de l'expérience. Anisipi a une grande valeur éducative, croit le maire d'Amos.

« [Un projet] d'éducation qui va conscientiser les gens. On vit avec, on la voit, on la sent et on la goûte, mais les gens au Québec ne se rendent pas compte à quel point on a une ressource qui est d'une qualité incroyable. Le parc sur la ressource hydrique va venir valoriser de toutes les façons possibles notre eau. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos