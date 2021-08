Anomera s'installe au Témiscamingue

Une nouvelle entreprise dont la mission sera d'aider le Canada à atteindra d'ici 2050 la carboneutralité s'installe au Témiscamingue.

Anomera est une compagnie de fabrication de nanocristaux. Financée à la hauteur de 4,25 M$ par le fédéral, l'usine-pilote se situera à Témiscaming, chez Rayonier.

« L'objectif qu'on a est de remplacer les microbilles qu'on retrouve dans plusieurs produits, dont les produits cosmétiques. On veut entrer le marché des cosmétiques en premier pour ensuite aller dans un marché qui est plus industriel. On remplace les microbilles qui sont en plastiques et qui se retrouvent dans l'environnement par notre produit biodégradable. On a démontré qu'on pouvait être un produit excellent pour l'environnement. »

- Marc Hénault, directeur d'usine chez Anomera au Témiscamingue