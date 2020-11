Anthony Mantha est à Détroit pour y rester

Anthony Mantha touche le gros lot à Détroit.

L'ancien attaquant des Foreurs de Val-d'Or signe un pacte avec les Red Wings qui lui rapportera 5,7 M$ annuellement, et ce, pour les quatre prochaines saisons.

En cinq campagnes dans l'État du Michigan, l'ailier totalise 173 points et deux saisons de 20 buts. En 2014, Mantha a aidé le vert et or à remporter la troisième Coupe du Président de son histoire.