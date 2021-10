Arsenic : Diane Dallaire confrontée par Vuyani Gxoyiya

Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Vuyani Gxoyiya, confronte la mairesse sortante et aussi candidate, Diane Dallaire, sur le dossier des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne.

En tant que citoyen, Vuyani Gxoyiya ne sait pas vers quelle porte frapper pour faire valoir ses idées ou avoir réponse à ses questions.

Il estime que la Ville de Rouyn-Noranda se doit d'écouter ses citoyens, ce qui n'est pas nécessairement le mandat de la Direction de santé publique (DSPu) ou de la Fonderie Horne.

Le candidat à la mairie souhaiterait aussi voir son conseil municipal en faire plus et proposer des idées à l'entreprise pour réduire les polluants.

Vuyani Gxoyiya cite en exemple la possibilité d'enfouir sous terre les émissions plutôt que dans l'air, un peu comme un chalet avec un champ d'épuration.

« On met les gaz qui rentrent en dessous de l'eau pour les empêcher, au lieu d'avoir les cheminées qui crachent. On fait ça au début du secondaire, des petits tests avec les professeurs. C'est vous autres qui représentez et protégez la Ville. Qui sont les voix, les porte-parole pour la Ville? C'est ici que ça se passe. » - Vuyani Gxoyiya, candidat à la mairie de Rouyn-Noranda

Gracieuseté Facebook - Vuyani Gxoyiya brigue le poste de maire.

De leur côté, les élus assurent être en étroite collaboration avec Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne.

« Ce qu'on souhaite, c'est la santé de nos citoyens. On souhaite l'amélioration de la qualité de l'air, c'est sûr. De dire que le conseil va se nommer spécialiste pour proposer des choses comme ça, je n'ai jamais entendu ça. » - Diane Dallaire, mairesse sortante et candidate à la mairie de Rouyn-Noranda

Selon l'analyse de la Direction de santé publique, les enfants qui habitent dans le quartier où opère la Fonderie Horne sont 3,7 fois plus exposés à l'arsenic qu'une population témoin basée à Amos.

Les citoyens âgés entre neuf mois et 99 ans et qui résident toujours dans ce quartier Notre-Dame sont eux aussi exposés quatre fois plus qu'une population témoin d'Amos.