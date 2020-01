Arsenic : Émilise Lessard-Therrien juge qu'il manque un volet à long terme

La députée solidaire dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue n'en peut plus d'attendre. Émilise Lessard-Therrien est d'avis qu'il est temps pour le comité interministériel chargé du dossier de l'arsenic de se prononcer quant au plan d'action fourni par la Fonderie Horne, il y a un mois.

Bien qu'elle juge que des mesures sont intéressantes pour réduire les émissions, Émilise Lessard-Therrien croit que le gouvernement doit obliger l'entreprise à bonifier son plan d'action afin d'atteindre la norme de 3 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air.

« À ma grande déception, on n’a pas respecté ce qui avait été annoncé au début du mois de novembre, où la Fonderie s'était engagée à inclure un volet à plus long terme. Dans le plan d'action, on ne fait pas mention de l'atteinte de cette norme à plus long terme. Ça faisait aussi partie des communications du gouvernement. Un communiqué a été envoyé le 1er novembre dernier au moment de l'annonce du comité interministériel. Il rappelait cet objectif que s'était fixé la Fonderie. »

-Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue