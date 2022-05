Arsenic : la pression est accentuée sur Québec

Québec s'attire les foudres pour sa gestion dans le dossier des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda.

La Ville ainsi que le Comité arrêt des émissions d'arsenic (ARET) exigent au gouvernement d'intervenir rapidement.

Des données recueillies par Radio-Canada démontrent un pourcentage de maladie pulmonaire obstructive chronique plus élevé à Rouyn-Noranda entre 2015 et 2019 qu'ailleurs en province. Il en va de même également pour les naissances de faible poids.

Par contre, la Santé publique régionale estime qu'il est difficile d'identifier les émissions d'arsenic de la Fonderie Horne, une substance identifiée comme cancérigène, comme étant le responsable.

« Selon la Santé publique, on ne peut pas avec certitude montrer qu'il y a corrélation. De toute façon, améliorer la qualité de l'air va venir améliorer la santé de nos citoyens. Au rythme où on y va, on n'y arrivera pas. On est toujours confiant, mais il faut absolument adopter un plan plus ambitieux. Je n'ai pas d'autres demandes à faire que ça devienne une priorité politique pour le gouvernement. »

Ces résultats ne surprennent d'aucune façon le Comité ARET.

« On a plus de cancers du poumon que Val-d'Or, par exemple, et on a à peu près 20% de moins de fumeurs. Ce n'est pas normal d'avoir un écart comme ça. On n'est vraiment pas surpris. On est triste. De le voir encore plus clairement, c'est encore plus inquiétant. On finit toujours pour espérer que ce ne soit pas si grave que ça, mais là on se rend compte que c'est vraiment grave. »

- Nicole Desgagnés, membre du Comité ARET