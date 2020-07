Arsenic : les attentes du Comité ARET

Le Comité arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) de Rouyn-Noranda a fait ses devoirs. On peut lire dans une lettre ouverte envoyée au comité interministériel que l'organisation a bien regardé et analysé le plan d'action déposé par la Fonderie Horne en décembre dernier.

Il comprend plusieurs projets qui doivent être mis en place afin de réduire les émissions atmosphériques d'arsenic dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda.

Les membres jugent que le document comprenait entre autres plusieurs erreurs de données, qu'il illustrait de fausses améliorations et que les objectifs étaient nettement insuffisants.

À la demande de Québec, la Fonderie Horne aura la chance de se reprendre puisqu'elle doit soumettre une version bonifiée de ce plan d'action d'ici vendredi prochain.

« On veut que le deuxième document soit fait avec un peu plus de sérieux que le premier. Le premier était très hypothétique au niveau des diminutions. Si le plan principal n'était pas mis en place, c'était très peu de diminutions. On veut que le deuxième assure rapidement une diminution significative des émissions. » -Mireille Vincelette, co-porte-parole du Comité arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda

Le Comité ARET se dit par ailleurs heureux d'entendre que les émissions à la station légale sont en baisse depuis le début de 2020, selon la Fonderie Horne. Toutefois, la bataille est loin d'être remportée, ajoute Mireille Vincelette.