Arsenic : Lessard-Therrien talonne Charette en Chambre

La qualité de l'air à Rouyn-Noranda est inférieure au reste de la province, démontre des données présentées au comité consultatif de suivi de l’étude de biosurveillance.

L’indice du cancer du poumon est plus important à Rouyn-Noranda qu'ailleurs au Québec et la Fonderie Horne, avec ses émissions atmosphériques d'arsenic, semble être l'une des raisons derrière ce triste constat.

Devant ces chiffres, la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a profité de la plus récente période de questions à l'Assemblée nationale pour talonner le ministre de l'Environnement, Benoit Charette.

Hugo Lacroix, photographe - La Fonderie Horne à Rouyn-Noranda

Le ministre Charette s'est défendu, expliquant que la Santé publique régionale n'est pas en mesure de relier les données à l'arsenic qu'émet la Fonderie Horne dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda.

« On a vraiment l'impression que le ministre de l'Environnement reprend les lignes de communication de la Fonderie Horne. C'est inquiétant. On est encore dans une vision très passéiste de l'économie. On oppose l'économie à l'environnement. En 2022, on pense qu'on est capable de faire les deux. On est vraiment dans des anciens discours. Je ne suis pas surprise. »

- Émilise Lessard-Therrien