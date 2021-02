Arsenic : Rouyn-Noranda veut une subvention

La Ville de Rouyn-Noranda aura besoin d'aide sur le plan financier dans sa lutte contre les émissions d'arsenic dans l'air ambiant, une substance cancérigène.

Les élus municipaux placent une demande de subvention au comité interministériel, une table qui réunit certains ministères du gouvernement du Québec pour que la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que la Fonderie Horne, entreprise responsable des émissions atmosphériques d'arsenic, puissent s'adresser qu'à une seule personne dans ce dossier.

« C'est sur qu'il y a une demande d'aide financière qui est adressée au comité interministériel pour couvrir les coûts éventuels de ces projets. On souhaite mandater que notre directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif à une aide financière provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre des travaux de réaménagement d'une partie du quartier Notre-Dame. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda