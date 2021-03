Aucune dose d'AstraZeneca en Abitibi-Témiscamingue

Le vaccin d'AstraZeneca ne sera pas administré en Abitibi-Témiscamingue, du moins pour le moment.

Cette décision n'est pas en lien avec les possibles effets secondaires, en particulier des hémorragies, que procurerait l'AstraZeneca puisque la Santé publique est catégorique, il est sécuritaire.

Le CISSS régional préfère simplement injecter les doses de Moderna et Pfizer parce que les données démontrent que l'AstraZeneca est moins efficace que ses confrères face au variant sud-africain.

« Étant donné que notre priorité est de protéger les personnes plus vulnérables d'une hospitalisation ou d'un décès associé à la COVID-19, on veut donner un vaccin dont les données permettent de dire qu'il va être un peu plus efficace. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique