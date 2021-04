Aucune place disponible en garderie à La Sarre

Le Centre de femmes l'Érige de La Sarre, qui œuvre à améliorer les conditions de vie des femmes, conclue que l'accessibilité à des garderies sur le territoire est nulle.

Leur sondage maintenant terminé, plus de 56% des répondants estiment qu'il n'y a aucune place en milieux de garde. Ça représente un minimum de 55 familles dans le besoin.

Pire encore, les coûts au privé varient entre 35$ et 95$ la journée. La longueur des listes d'attentes est aussi pointée du doigt, alors que des parents peuvent attendre jusqu'à 3 ans et n'avoir toujours pas de place.

L'organisme est maintenant à regarder les actions possibles pour démontrer au gouvernement que le besoin est criant. Déjà, un appel à l'action est en cours sur la page Facebook de l'organisme.

Avec les nombreuses organisations qui font pression sur le gouvernement depuis des mois voire des années, le Centre l'Érige aimerait bien devenir cette goutte qui fera déborder le vase, estime la stagiaire en travail social, Thalya Thibault.

« On souhaite autant que les autres mouvements et organismes que survienne un changement. Si on peut faire la différence, on va embarquer. C'est souhaitable d'avoir un nouvel établissement, ça permettrait de créer 80 places supplémentaires. Est-ce que ça suffirait, seulement un établissement? Je ne suis pas certaine. »

- Thalya Thibault, stagiaire en travail social au Centre de femmes l'Érige de La Sarre