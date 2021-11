Audet et Knight élue entreprise de l'année

Dans le cadre de son Gala Extra, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) récompense 26 entreprises.

Annulée l'an dernier, la 41e édition s'est tenue cette année sous le thème «Au-delà de l'imaginaire». L'événement voulait célébrer les deux dernières années lors desquelles les entrepreneurs locaux auront réussi à se réinviter pour surmonter la pandémie.

L'honneur le plus convoité, soit l'entreprise de l'année, est décerné à Audet et Knight. Parmi les lauréats, Jean-Philippe Perrier, propriétaire du restaurant Horizon Thaï, retourne à la maison avec en poche le prix leadership inspirant et le prix service à la clientèle - prix du public.

« On est sur un nuage. Le vote du public, c'est vraiment le prix que l'on convoitait le plus. Ça vient vraiment des gens. On ne s'attendait pas en plus à remporter un deuxième prix pour le leadership inspirant. On est très content. On en a même perdu la voix, mais ce fut une très belle soirée. » - Jean-Philippe Perrier, propriétaire du Horizon Thaï

Plus de 400 personnes ont assisté à la 41e édition du Gala Extra qui vise depuis 1980 à reconnaître le succès des entreprises rouynorandiennes.

La liste de tous les lauréats :

Entreprise de l’année : Audet et Knight

Leadership inspirant : Jean-Philippe Perrier, Horizon Thaï et Groupe Financier Pentagone

Prix coup de cœur du jury : Festival de musique émergente

Conciliation travail-famille : Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

Diversité culturelle en entreprise : Mine Raglan, une compagnie Glencore

Contribution au développement économique de Rouyn-Noranda moyenne / grande entreprise : Audet et Knight

Contribution au développement économique régional : Mines Agnico Eagle

Développement des marchés : Mécanicad

Engagement communautaire : Harmonia Assurance

Gestion innovante des ressources humaines : Distribution Sogitex / Équipement Rivard

Investissement – Développement des affaires : Groupe financier Pentagone

Investissement – PMG : Y. Mercier construction

Investissement – Équipements de production : Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Prix Agnès-Dumulon : Annette Dufour, présidente d’Harmonia Assurance

Start-up, Nouvelle entreprise : Valcourt Sécurité

Pérennité : Norfil

Persévérance scolaire : Partenariat Canadian Malartic

Pratiques d’affaires innovantes : 48e Nord International

Prix Ann-Boudreau-Paiement – Toutes catégories : Fondation Santé Rouyn-Noranda

Prix Marcel-Baril : Distribution Sogitex / Équipement Rivard

Prix Edmund-Horne : Jean Limoges, Royal LePage Limoges et Ass.

Prix Essor – Entreprise en développement : Productions 3tiers

Service à la clientèle – Très petite entreprise : Dépanneur aux petits castor

Service à la clientèle – PME : Centre de peinture LBG

Service à la clientèle – Moyenne / grande entreprise : Rembourrages Expert Amobi

Service à la clientèle – Prix du public : Horizon Thaï