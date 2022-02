L'augmentation de 8,4 % du prix du lait à la ferme est justifiée, selon les Producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue.

Son président, Gabriel Rancourt, explique que cette hausse viendra compenser en partie les coûts de production des fermes laitières qui ont considérablement augmenté en raison de la pandémie.

Pour vous donner une petite idée, pour couvrir la totalité des coûts de production, le prix du lait aurait dû augmenter de 13%.

Gabriel Rancourt rappelle que l'inflation des produits laitiers au Québec a été de seulement 3 % au cours des cinq dernières années, comparée à d'autres aliments.

« C'est tout à fait justifié. C'est rare que tous les coûts augmentent de façon vertigineuse comme ça. L'engrais qu'on payait 600$ est rendu à 1 300$. Le maïs, on payait ça entre 250$ à 275$ et c'est rendu qu'on paye 400$. Le pétrole a augmenté. Vraiment, tout a augmenté. On est heureux de l'augmentation quand même. Faut dire que c'est la plus grosse augmentation qu'on a jamais eue. » - Gabriel Rancourt, président des Producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue

Cette hausse d'environ 6 cents du litre touchera également des produits dérivés, tels que le fromage, le beurre et le yogourt. Cependant, il se pourrait très bien que le prix du lait redescende, que ce soit l'an prochain ou dans les années à venir.

« On s'attend à ce que les prix de l'engrais, du maïs et du pétrole redescendent. On a déjà vu du maïs à 400$ rebaisser à 200$. Si jamais ça arrive, le prix du lait va redescendre. Ça va sur les deux sens. J'aimerais ça qu'il y ait une baisse du coût des intrants, même si ça amenait une baisse du prix de lait, pourvu qu'il nous reste plus d'argent dans les poches. Je ne perds pas espoir. » - Gabriel Rancourt

Lorsque la facture à l'épicerie augmente, la grogne se fait généralement rapidement sentir au sein de la population. Dans son message, Gabriel Rancourt demande à la population locale de continuer de les encourager, malgré cette hausse.