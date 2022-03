Augmentation des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne

Pour une deuxième année consécutive, la Fonderie Horne se plie à l'attestation d'assainissement du gouvernement du Québec.

En 2021, l'usine, une propriété de Glencore, a émis dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda une concentration de 87 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d'arsenic, soit 13 ng/m3 de moins que la limite autorisée par Québec uniquement pour la Fonderie Horne.

C'est donc dire que l'entreprise a émis plus d'arsenic en 2021 comparativement à 2020 où les émissions enregistrées à la station légale étaient de 69 ng/m3. En guise d'explication, Glencore pointe du doigt les vents comme responsables.

« C'est légèrement plus haut en raison des vents. On a eu une proportion beaucoup plus élevée, surtout en début d'année. On parle de 30% plus de vents qui se dirigeaient vers la station. Par contre, sur l'horizon, on voit vraiment que la tendance est à la baisse. Cette tendance va se poursuivre puisqu'on met des projets en place. » - Marie-Élise Viger, première responsable en Environnement pour les opérations cuivre de l'Amérique du Nord chez Glencore

Comme l'explique Mme Viger, pour constater une baisse des émissions d'arsenic, on doit regarder la tendance sur plusieurs années. Il est vrai que depuis 10 ans, l'usine a considérablement diminué ses émissions atmosphériques.

En 2013 et 2016, plus de 200 ng/m3 d'arsenic étaient propulsés dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda, ce qui est beaucoup plus qu'en 2020 et 2021. D'ailleurs 2020 et 2021 sont les seules années où les émissions de la Fonderie Horne n'ont pas franchi le seuil des 100 ng/m3. Rappelons que la norme québécoise est de 3 ng/m3.