Augmentation des taxes résidentielles à Val-d'Or

La Ville de Val-d'Or taxera davantage les contribuables dans la prochaine année. La charge fiscale est majorée de 2,9%. Pour une résidence moyenne de 287 000$, ça représente une augmentation de 84$.

Les élus manoeuvreront avec un budget équilibré de 64 M$ en 2022. C'est une légère hausse de 2 M$ comparativement à cette année.

L'augmentation des dépenses s'explique par l'investissement dans le capital humain. Val-d'Or va embaucher de nouveaux employés en urbanisme pour la gestion de projets. La Ville doit aussi négocier avec la masse salariale et la Sûreté du Québec.

« On n'a même pas le droit d'adopter un budget qui n'est pas équilibré. L'an passé, l'exercice était plus facile. On a profité de subventions gouvernementales. Toutes les municipalités du Québec ont reçu un montant important. Val-d'Or, pour 2020-2021, on a profité de 2,2 M$. »

- Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or