Autonomie alimentaire : le Québec doit passer en seconde vitesse

L'Union des producteurs agricoles (UPA) régionale demande au gouvernement du Québec d'accélérer le travail dans le but d'atteindre l'autonomie alimentaire.

La pandémie aura démontré toute son importance et entre autres mis en lumière qu'il ne faut pas uniquement dépendre de l'importation pour alimenter les citoyens. L'une des solutions proposées pour passer à la vitesse supérieure, c'est d'adapter les programmes aux spécificités régionales.

« Vous savez, il y a moins de fournisseurs et producteurs en région. Les coûts des fournitures sont plus élevés. Si on veut sortir le produit, on est plus loin du marché. Tout ça a un impact sur la productivité. Quand on a des programmes mur à mur pour tout le Québec, on ne tient pas compte de ces écarts entre les régions et on néglige les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue qui offre un énorme potentiel agricole. »

- Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles