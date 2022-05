Autre découverture médicale à Témiscaming-Kipawa

Pour une énième fois, il y aura découverture médicale à l'installation de Témiscaming-Kipawa.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) parle d'une rupture temporaire aux services d'urgence qui devrait s'échelonner sur une période de dix jours.

C'est encore une fois dû à la pénurie en soins infirmiers. L'organisation n'a pas été en mesure de combler l'ensemble des quarts de travail.

Cette découverture sera effective vendredi. Les services seront inaccessibles de 19h30 à 7h30 le lendemain matin.

En situation d'urgence, la Santé régionale vous prie de composer le 9-1-1. La seule ambulance sera réorientée vers le centre hospitalier de Ville-Marie. Une demande a été placée pour en avoir une seconde qui couvrira le secteur.

« Présentement, la disponibilité de la main-d'oeuvre dans tous les types d'emploi est moindre de ce qu'elle était l'été dernier. La période estivale correspond toujours à une période où on se doit de faire une réorganisation au sein des services. Pour cette année, la réorganisation risque d'être plus importante. Il se pourrait que je vous annonce certaines ruptures temporaires et ponctuelles en précisant bien les raisons. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS régional