Autre mandat pour Donald Trump en 2024, est-ce réaliste?

Donald Trump a évoqué la possibilité de briguer un nouveau mandat comme président à l'élection de 2024.

Il a fait cette déclaration lors d'une fête de Noël à huis clos, mardi, à la Maison-Blanche.

C'est une possibilité, croit un enseignant en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, si Donald Trump est toujours en forme physiquement.

« Il pourrait très bien. Il aurait 78 ans, le même âge que M. [Joe] Biden. Il pourrait, d'ici quatre ans, agir en chef de l'opposition républicaine. Ses pions sont placés. On va en entendre parler et ça se pourrait très bien qu'il prépare le terrain pour une possible nouvelle candidature dans quatre ans. »

- Ian Marcotte, enseignant en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue