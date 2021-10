Autre week-end chargé pour les Huskies

Les Huskies n'ont que très peu de temps pour souffler.

Après un voyage dans les maritimes, la meute retrouve ses partisans ce soir, alors que débute une série de trois matchs en quatre jours.

Pour entamer la séquence, ils reçoivent l'Océanic de Rimouski. C'est à 19h00 à l'Aréna Glencore.

« Il va falloir être prêt. Ils connaissent une bonne séquence en ce moment. C'est de les attaquer toute la game. On est une équipe rapide. Il faut se servir de notre vitesse et travailler fort. On a eu du repos, mais les gars ont vraiment hâte de jouer. La fatigue va disparaitre. »

- Samuel Johnson, attaquant des Huskies