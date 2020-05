Bal des finissants : la CSRN toujours en mode réflexion

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) aimerait souligner la graduation de ses élèves cette année, même si les finissants ne retourneront pas sur les bancs d'école.

Le gouvernement provincial a prolongé la fermeture des centres de formation professionnelle, des établissements pour adultes ainsi que des écoles du secondaire jusqu'au 1er septembre. La CSRN est à trouver des solutions pour que les élèves puissent tout de même célébrer l'obtention de leur diplôme.

À guise d'exemple, une organisation en Montérégie a eu l'idée d'organiser des bals de finissants virtuels et clé en main pour les jeunes. Les élèves et leurs enseignants pourront se réunir sur une plateforme virtuelle. Un DJ leur jouera de la musique, il y aura des témoignages vidéos et un montage vidéo des finissants, en plus d'une activité où tous seront invités à faire une recette de mocktails.



Notons que la CSRN n'émettra aucun commentaire d'ici à ce qu'une alternative soit trouvée. Le gouvernement cherche lui aussi une façon de remplacer les bals de finissants annulés en raison de la crise sanitaire.