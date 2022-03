Barraute a finalement trouvé son DG

Barraute a son nouveau directeur général. Hamid Bekda entre le poste le 7 mars.

Il succède à Alain Therrien, qui file vers la retraite après sept années et demie de service à Barraute.

Le dg sortant va cependant rester un peu pour aiguiller Hamid Bekda, nouveau dans le monde politique.

«Vraiment, on part avec un dg qui ne connaît pas le milieu municipal. On a la chance de garder Alain qui va nous donner des heures pour former le nouveau dg. C'est un plus pour la municipalité.»

- Marie-Joëlle Desrosiers, mairesse suppléante de Barraute