Belzile promet de réduire de 40% les GES d'ici 2030

Si élu, Jean-Marc Belzile s'engage à réduire de 40% les gaz à effet de serre (GES). C'est la cible que se donne l'aspirant à la mairie de Rouyn-Noranda, d'ici 2030.

Il souhaite entre autres interdire les véhicules à moteur d'être en marche lorsque le conducteur n'est pas à l'intérieur, interdire l'utilisation des pesticides à usage unique, convertir la flotte de véhicules de la Ville à l'électrique et accentuer le compostage.

Jean-Marc Belzile assure que la capacité de payer des citoyens sera respectée, alors que le gouvernement fédéral aura un rôle à jouer, avec ses nombreux programmes.

Une personne sera désignée responsable de l'atteinte de cet objectif. Pour l'ancien journaliste, l'environnement est l'avenir de l'économie.

« Audacieux, crédible et réalisable. C'est important pour moi. J'ai consulté des gens qui s'y connaissent qui m'assurent que 40%, ça se fait, si on pose des gestes concrets. Ça ne va pas se faire tout seul. Tous les engagements que j'ai pris [vont se réaliser] idéalement en deux mandats. C'est la raison pour laquelle je fixe 2030. Idéalement, le plus possible dès un premier mandat et il y en a qui vont se faire rapidement. »

- Jean-Marc Belzile, candidat à la mairie de Rouyn-Noranda