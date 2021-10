Belzile veut construire une piscine à la presqu'île du lac Osisko

Jean-Marc Belzile voit grand, à la presqu'île du lac Osisko, un site qu'il juge désuet. Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda veut la redynamiser en construisant notamment une piscine extérieure.

L'ancien journaliste aimerait aussi que soit déplacé dans le secteur le marché public, tout comme des commerçants locaux qui offriraient leurs produits. Pour les accueillir, un bâtiment serait fraîchement construit à la Place Edmund-Horne.

C'est l'endroit idéal, croit Jean-Marc Belzile, alors que le site est déjà très fréquenté lors de la saison estivale.

« C'est tellement beau. Les gens qui viennent ici en parlent toujours. On a les jeux d'eau et le parc qui sont attirants, mais le reste n'est qu'une étendue de gravier. Ça n'a pas de sens de ne pas utiliser davantage ça. On va avoir un endroit où les gens vont pouvoir faire leurs achats, venir en famille prendre un café, une bière, une crème glacée et acheter du fromage. Ça va être bon pour les commerçants. »

- Jean-Marc Belzile, candidat à la mairie de Rouyn-Noranda