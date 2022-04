Bien des enjeux à adresser régionalement pour l'UPA

Les défis sont nombreux pour le monde agricole en Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce que constate la Conférence de l'Union des producteurs agricoles (UPA) suite à des discussions avec les agriculteurs régionaux.

Pandémie oblige toujours, c'est de manière virtuelle que la Conférence a pris le pouls des enjeux d'ici.

« Que ce soit sur l'adaptation des programmes de gestion des risques aux réalités des régions périphériques pour obtenir un peu plus de flexibilité dans les programmes. On a aussi parlé de toute la problématique de la production bio. Les producteurs sont moins nombreux. Il faut voir comment on pourrait les soutenir dans leur développement et mieux financer leur organisation régionale. »

- Stéphanie Levasseur, deuxième vice-présidente générale de l'UPA