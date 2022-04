Bien des enjeux économiques en Abitibi-Témiscamingue

Le président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, Charles Milliard, vient prendre le pouls des enjeux économiques en Abitibi-Témiscamingue.

Au sommet de sa liste se retrouve la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs comme la restauration et le domaine touristique.

L'immigration est l'une des solutions régulièrement identifiée pour tenter d'atténuer les impacts, mais une autre piste à emprunter, selon Charles Milliard, est de bien s'occuper de ceux qui sont déjà dans la région et s'assurer qu'ils ont bel et bien une chance de réussir.

C'est inacceptable, clame le président-directeur général, que pour différentes raisons administratives, des travailleurs viennent à quitter l'Abitibi-Témiscamingue au profit de l'Ontario.

Cette visite et cet exercice de cibler les enjeux et préoccupations tombent à point, avec l'élection provinciale de novembre prochain, partage Charles Milliard.

« Je suis en train de me demander si ce ne serait pas intéressant que les prochaines élections soient sur l'avenir de nos régions au Québec. Il n'y a pas vraiment pas de plan directeur pour fréquenter les régions et pour aller à leur rencontre. On se rend compte qu'il y a une grande insatisfaction. On aimerait voir le gouvernement faire plus confiance aux régions dans l'établissement de leurs besoins. »

- Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec