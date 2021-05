Blackburn et Robidas sur la liste finale de la Centrale de recrutement

Deux joueurs des Foreurs et un des Huskies aspirent à être repêchés par une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été.

Le mieux classé par la Centrale de recrutement de la LNH est le joueur de centre du vert et or Justin Robidas, au 47e échelon des patineurs nord-américains. Toujours chez les Foreurs, le gardien William Blackburn est le 27e meilleur homme masqué éligible, toujours en Amérique du Nord.

Jonathan Roy, LHJMQ - L'attaquant des Foreurs de Val-d'Or, Justin Robidas.

Le seul représentant des Huskies est l'attaquant Danila Klimovich, qui arrive au 19e rang du classement des patineurs européens. Tout au long de l'année, personne ne parlait de lui. Ça a changé dans les dernières semaines lorsqu'il a connu tout un tournoi chez les moins de 18 ans, avec la Biélorussie.

« Il a gagné beaucoup d'attention des recruteurs de la LNH. Il est grand, il a un bon lancer et un bon patin. Il compétitionne. Il a beaucoup d'aspects qui peuvent être transférés chez les professionnels. » - Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies

IIHF - #20, Danila Klimovich

La Centrale de recrutement décrit Klimovich comme étant la lettre S en anglais. Size (gabarit), speed (vitesse), strenght (force), skill (talent) et sens. Cependant, il lui reste à ajouter la lettre C à son coffre d'outil, soit confidence, charactère, consistency (constence) et compete (compétitivité).

En raison de la fermeture des frontières en début d'année, Klimovich n'a jamais mis les pieds à Rouyn-Noranda.