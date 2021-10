Blainville-Boisbriand rosse les Huskies 6-2

Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont pas fait le poids à Blainville-Boisbriand. La meute s'incline 6 à 2 devant l'Armada.

Les Rouynorandiens ont eu une bonne première période, menant 2 à 0 après 20 minutes, gracieuseté de l'attaquant valdorien Anthony Turcotte (1er et 2e).

Cependant, l'Armada a inscrit six buts sans riposte, ramassant au passage les deux points de classement.

« En deuxième, quand on a commencé à avoir le momentum, on a triché. On a joué tout seul. On n'était pas fort mentalement et on n'était pas focus. Quand tu as une équipe bonne en contre-attaque comme Blainville, c'est difficile. On doit corriger ça pour le match contre Shawinigan. Ils ont presque la même équipe très offensive. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies