Bras de fer d'une famille pour travailler malgré la pandémie

Un couple de l'Abitibi-Témiscamingue lance un cri du coeur avec la crise sanitaire actuelle. Luc Aumond, employé chez Hydro-Québec depuis une vingtaine d'années, est en pause forcée depuis novembre, parce qu'il n'est pas adéquatement vacciné.

Il a refusé la vaccination, parce qu'en 2009, il aurait souffert de la colite ulcéreuse, une maladie auto-immune, à la suite de la vaccination contre la grippe H1N1. Un règlement de Transport Canada l'empêche maintenant de prendre l'avion pour aller travailler dans le Nord-du-Québec. C'est problématique au point où l'homme a fait une dépression, à quelques semaines de Noël.

Sur Facebook, Brigitte Provencher, la conjointe de Luc Aumond, a dénoncé cette situation qu'elle qualifie d'inhumaine, alors que les parents de deux enfants ont dû suspendre leurs paiements de voiture et de maison.

« Mon chum n'est pas malade. Il n'a pas la COVID-19. Il devrait être en mesure de prendre l'avion pour aller dans le Nord et fournir un test spécial négatif. C'est inhumain, ce qu'il se passe. Mon chum pourrait travailler à une centrale hydroélectrique à une heure de chez nous, à Notre-Dame-du-Nord. Quels sont les accommodements d'Hydro-Québec? Rien. Ouvrez-vous les yeux. C'est ce qu'il se passe dans les familles et les dommages collatéraux que Legault et Trudeau ne voient pas. Ils détruisent des vies. » - Brigitte Provencher

«Absence de billet du médecin»

Sept autres travailleurs de la Société d'État sont dans la même situation que Luc Aumond en Abitibi-Témiscamingue. S'il avait un billet officiel d'un médecin pour le dispenser du vaccin, Luc Aumond pourrait prendre l'avion et aller travailler.

« Cette directive-là est arrivée à la troisième semaine de novembre et elle s'applique à nous. Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'on se retrouve dans une situation des gens ne peuvent plus travailler en raison d'une décision personnelle. Si une personne avait des raisons médicales de ne pas se faire vacciner et que c'est documenté, elle aura accès à l'avion. » - Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec

Francis Labbé explique qu'Hydro-Québec est prête à faire tout son possible pour faire travailler ses employés :