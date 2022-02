Bras de fer entre Duhamel-Ouest et le Témiscamingue

La municipalité de Duhamel-Ouest demeure campée sur sa décision. Un regroupement des municipalités du Témiscamingue, une idée qui est dans l'air depuis une trentaine d'années, n'intéresse pas les élus.

Le nouveau maire de Duhamel-Ouest, Jocelyn Cardinal, estime qu'une fusion mènerait à une perte d'autonomie pour sa municipalité, une hausse des coûts des contribuables ainsi qu'une diminution de la représentativité dans les processus décisionnels et ce n'est nullement souhaité. Son message est donc très clair, oublions la fusion et concentrons-nous sur des ententes intermunicipales.

« On n'a pas besoin d'une fusion pour bâtir un Témiscamingue fort. Duhamel-Ouest a toujours privilégié des ententes intermunicipales. On est convaincu que c'est beaucoup plus gagnant pour la population de Duhamel-Ouest. La fusion, c'est beaucoup plus que des chiffres. Ce sont des gens qui ont à coeur leur municipalité. Perdre ça, ça ne se chiffre pas. On se devait de donner l'heure juste à notre population. »

- Jocelyn Cardinal, maire de Duhamel-Ouest