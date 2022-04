Budget fédéral : le Bloc formule ses demandes

En prévision du budget fédéral qui sera déposé ce vendredi, le Bloc Québécois formule au gouvernement libéral des demandes, dont cinq qui sont jugées fondamentales pour le Québec.

Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, ainsi que ses collègues, dont Sylvie Bérubé dans la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, proposent d'atténuer les impacts de la hausse du coût de la vie en doublant le remboursement de TPS pour contrer l'inflation.

Le Parti réitère également la nécessité d'augmenter de 110$ sur trois ans la pension des aînés de 65 ans et plus et de rehausser les transferts en santé, alors que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait bénéficier d'une enveloppe récurrente d'environ 120 M$.

Parmi les autres priorités phares du Bloc, on y retrouve également une demande de révision des plans pour le logement autochtone afin que le gouvernement puisse atteindre sa cible de 2030.