Budget fédéral : vive déception pour Sébastien Lemire

Le second budget déposé par la ministre des Finances à Ottawa, Chrystia Freeland, est accueilli froidement par le député Sébastien Lemire.

Le bloquiste en Abitibi-Témiscamingue estime que cet exercice financier n'est aucunement bon pour le Québec qui n'obtient pas sa part, particulièrement en santé.

Dès cette année, les moins de 12 ans au pays auront droit à des soins dentaires gratuits. Les moins de 18 ans, les aînés et les personnes handicapées suivront l'an prochain.

« La priorité du Québec et des provinces et des territoires, ce sont les transferts en santé. On demande 28 milliards, donc une augmentation de 35% et il n'y a rien de ce côté-là sinon que de nommer une guerre ouverte et de dire Ottawa sait mieux que les provinces où mettre leur argent. Le Québec offre déjà l'assurance dentaire pour les jeunes de 12 ans et moins. Va-t-on être compensé pour ça? »

- Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue