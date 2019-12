C'est difficile monétairement pour nos agriculteurs

Les temps sont extrêmement durs pour nos agriculteurs régionaux alors qu'ils semblent être dans une impasse. Le Portrait du financement agricole en Abitibi-Témiscamingue conclut qu'il est difficile pour nos entreprises de générer des revenus. Il est aussi difficile pour les agriculteurs d'emprunter de l'argent lorsque les terres n'ont pas beaucoup de valeur.

Les résultats démontrent également que le nombre de fermes est fortement en déclin ici et que même si le potentiel de croissance demeure élevé, le territoire agricole est inexploité.

Sébastien D'Astous juge qu'il y a beaucoup de travail à faire afin de pouvoir assurer l'occupation et la vitalité du territoire.

« À partir du moment où l'on en fait le constat et qu'on a des chiffres à l'appui, il faut se lever les manches. C'est pour ça que nous avons mis en place sur notre territoire, un PDZA (Plan de développement de la zone agricole). Ça, c'était la première étape. Maintenant, la volonté des élus de la MRC Abitibi est de mettre en oeuvre le plan d'action. Il va falloir aussi injecter de l'argent pour matérialiser ce fameux plan d'action, si l'on veut assurer l'occupation et la vitalité du territoire. » -Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi

De plus, plus de 70 personnes partenaires et agriculteurs régionaux ont eu la chance de soulever leurs inquiétudes et les actions prioritaires à mettre en place pour développer la zone agricole dans la MRC Abitibi. Selon eux, il faut rendre notre territoire plus attrayant et adapter les programmes à notre réalité régionale, mais aussi que tous les acteurs concernés se mobilisent.