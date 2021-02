C'est avec le cœur gros qu'Alex Beaucage a quitté les Huskies et la Ville de Rouyn-Noranda dans les dernières semaines.

L'as buteur a été échangé à Victoriaville à la date limite des transactions. Le principal intéressé sans doutait, mais apprendre la nouvelle a été difficile.

« C'est certain que ça a été difficile d'apprendre la nouvelle. Je ne te mentirai pas que j'avais une petite idée que j'allais partir. C'était vraiment difficile quand Mario [Pouliot] me l'a annoncé. Avec toutes les années et le succès qu'on a eu, tu te sens rattaché à la Ville. Je me sentais vraiment chez moi à Rouyn-Noranda. Quitter l'organisation, les gars, le coaching staff et toutes les personnes impliquées, ça a été difficile. »

- Alex Beaucage, attaquant des Tigres de Victoriaville