Caribou : les Premières Nations appellent à la solidarité régionale

Des communautés autochtones de la région profitent des audiences publiques sur le caribou forestier que tient la Commission indépendante à Val-d'Or et La Sarre ces jours-ci pour publier une lettre ouverte.

Kitcisakik, Lac-Simon et Long Point appellent à la solidarité régionale afin que les citoyens joignent leur voix aux Premières Nations et exigent du gouvernement l'application de mesures pour sauver la harde de Val-d'Or et son habitat.

Les Premières Nations demandent également à la Commission d'intégrer dans l'un de ces deux scénarios les réels bons habitats pour les caribous et les solutions identifiées et suggérées par les trois communautés.

Elles aimeraient toujours être consultées puisque les bêtes sont situées sur leur territoire ancestral et elles estiment que leurs savoirs pourraient être un atout indéniable dans un ultime effort de préservation.

Lac-Simon, Long Point et Kitcisakik s'indignent également que le second scénario de la Commission propose d'abandonner certaines hardes, dont celle de Val-d'Or, au profit de l'industrie forestière.

Le gouvernement se doit de reconnaitre l'importance de l'espèce dans la culture, l'identité, la langue et l'histoire de la Nation Anicinape, estiment les trois communautés.