Centre jeunesse: des ados dorment sur le sol depuis des mois

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se dit outrée que des jeunes de 14 à 18 ans de Rouyn-Noranda dorment sur un simple matelas cloué au sol depuis près d'un an.

C'est la triste réalité que vivent ces adolescents depuis juin 2021 en raison, semble-t-il, d'un dégât d'eau survenu entre les murs de l'hébergement La Maison.

Ces petites chambres aménagées dans le gymnase sont sans ameublements et c'est un rideau qui agit en guise de porte pour «respecter l'intimité des jeunes».

L'unité de vie n'a pas accès à l'eau courante. Les jeunes se doivent donc d'être accompagnés pour accéder à une salle de bain et à une douche.

Cette situation devait au préalable être temporaire, mais force est de constater qu'elle est devenue problématique.

« L'employeur ne nous a jamais interpelés pour qu'on puisse collaborer avec lui pour voir ce qu'on aurait pu faire et trouver des solutions. Est-ce que ces jeunes auraient pu être relocalisés dans un autre endroit plus adéquat? On peut regarder un hôtel par exemple. Ça a été fait lors de la première vague de la COVID-19. C'est totalement inacceptable en 2022. » - Carl Verreault, représentant national chez l'APTS

Une rencontre d'urgence est prévue en fin de journée aujourd'hui entre l'employeur et le syndicat.

L'APTS espère que cette situation difficile ne mènera pas à des problèmes de main-d'oeuvre.