Changement de garde aux États-Unis : le souhait de la CCIRN

C'est maintenant chose faite, Joe Biden est officiellement le 46e président américain. Régionalement, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) aimerait qu'il préserve le libre échange entre son pays et le Canada.

En campagne électorale, Biden a parlé du «Buy American», un plan protectionniste qui aurait pour effet de nuire aux entreprises canadiennes dans le domaine des projets d'approvisionnement. Elles pourraient ne plus être du processus d'appel d'offres américain même si elles correspondent aux critères, si les États-Unis vont de l'avant avec ce plan.

Mais, d'abord et avant tout, la CCIRN espère que Joe Biden et son équipe sauront rallier les citoyens américains notamment dans l'espoir de vaincre la pandémie et relancer l'économie mondiale.