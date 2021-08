Chez Morasse doit temporairement fermer

En affaires depuis une cinquantaine d'années à Rouyn-Noranda, le restaurant Chez Morasse est forcée de fermer cette semaine afin de reposer ses employés.

Comme bien d'autres entrepreneurs, Chez Morasse est frappée par la pénurie de main-d'oeuvre.

Déjà dans les derniers mois, l'entreprise a été contrainte de réduire significativement ses heures d'ouverture, alors qu'elle avait l'habitude de servir ses clients pendant 24h par jour, et ce, à longueur d'année.

Toujours devant cette pénurie de personnel, l'entreprise annonce également fermer les lundis et dimanches. Des poutines se vendront uniquement du mardi au samedi.

La bonne nouvelle toutefois est que le restaurant embauchera dès le début de la prochaine année des travailleurs étrangers.

50 ans et trois générations plus tard, Chez Morasse a eu dans ses rangs plus d'un millier d'employés.