Cibler les enjeux en soins de santé via un sondage

Au Témiscamingue, le Comité citoyen pour des soins de santé durables lance un sondage auprès de la population.

Les membres veulent être mis au parfum de la réalité des résidents concernés par l'organisation, les décisions et le fonctionnement des services de santé et de services sociaux. À terme, le comité aimerait proposer des solutions aux enjeux ciblés et s'il y a lieu, mobiliser la communauté.

« Vraiment, on pense à une accessibilité par rapport à des soins sur l'ensemble de notre territoire. On est actuellement dans une phase où on va faire un pas aujourd'hui pour se donner les moyens d'avoir une information de base par rapport à ce qu'il se passe vraiment sur notre territoire. » - Paul-Émile Barbeau, l'un des porte-paroles de ce comité

Le questionnaire est disponible en français et en anglais, autant sur Internet qu'en copie papier dans les bureaux municipaux.

Le Comité citoyen pour des soins de santé durables a été fondé en 2017 au Témiscamingue.