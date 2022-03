Cinq interventions policières ciblées par la MRCVO

La MRC de la Vallée-de-l'Or et la Sûreté du Québec travailleront à nouveau main dans la main.

Le comité de sécurité publique (CSP) de la MRC a ciblé cinq actions qualifiées de prioritaires localement afin de guider des interventions qu'effectuera la SQ. Ainsi, les élus seront aux faits des réalités que rencontrent les agents sur le terrain.

Encore cette année, les policiers interviendront en matière de stupéfiants auprès des jeunes en milieu scolaire. Ils devront également assurer une présence récréotouristique et être présents et visibles lors d'événements communautaires, culturels et sportifs.

En nouveauté cette année, ils auront à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec les citoyens et leur culture ainsi que les personnes itinérantes, en plus de sensibiliser la population quant aux fraudes.